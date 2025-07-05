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В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотную опасность объявили в 19:15 5 июля. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотную опасность объявили в 19:15 5 июля.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром 5 июля над регионом сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В Рязанском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома. Пострадавших и разрушений нет.

Позже власти предупредили рязанцев о ликвидации обломков БПЛА.

В 11:46 5 июля в регионе отменили беспилотную опасность.