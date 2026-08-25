Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году

В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут более 10 тысяч детей. Редакция РЗН.инфо проанализировала цены на маркетплейсах и в розничных сетях, чтобы составить список покупок для первоклассника. Выясняем, сколько денег придется заложить в семейный бюджет на сборы в школу. Согласно данным РИА Новости за июнь, базовый набор для мальчика-первоклассника в среднем оценивается в 17 тысяч рублей, тогда как сборы для девочки — около 19 тысяч. Такую разницу связывают с большим разнообразием фасонов и расцветок одежды для будущих учениц.

В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут более 10 тысяч детей. Редакция РЗН.инфо проанализировала цены на маркетплейсах и в розничных сетях, чтобы составить список покупок для первоклассника. Выясняем, сколько денег придется заложить в семейный бюджет на сборы в школу.

Согласно данным РИА Новости за июнь, базовый набор для мальчика-первоклассника в среднем оценивается в 17 тысяч рублей, тогда как сборы для девочки — около 19 тысяч. Такую разницу связывают с большим разнообразием фасонов и расцветок одежды для будущих учениц.

Школьная форма

С 2025 года в Рязанской области действует обновленный стандарт на школьную одежду по ГОСТу. Согласно требованиям минэкономразвития, «форма должна быть светской, эстетичной и не содержать символики, пропагандирующей асоциальное поведение». В список разрешенных изделий входят блузки, жилеты, пиджаки, жакеты, кардиганы, джемперы, рубашки, платья, юбки, брюки.

В офлайн-магазинах комплект из брюк, рубашек, пиджака и галстука для мальчика обойдется в среднем в 8 тысяч рублей.

Для девочки комплект из сарафана, блузок и пиджака будет стоить дороже — около 11 тысяч рублей.

Школьные туфли классических моделей для девочек и мальчиков стоят примерно одинаково — около 2 тысяч рублей.

Кроссовки для физкультуры также находятся в одной ценовой категории — в среднем 1600 рублей.

Спортивный костюм на маркетплейсах можно приобрести за 2 тысячи рублей. Футболка для занятий в зале стоит минимум 300 рублей.

Рюкзак и его наполнение

Ортопедический ранец с жесткой спинкой в розничных магазинах стоит от 2,5 до 4 тысяч рублей. На маркетплейсах цены ниже, но здесь нужно тщательно проверять качество при получении.

Сумка для сменной обуви в зависимости от дизайна в среднем стоит 450 рублей. Нейтральные модели начинаются от 300 рублей. За сумку с яркими принтами придется отдать до 600 рублей.

Также ребенку понадобится канцелярский набор: пенал, ручки, простые и цветные карандаши, линейка, ластик, точилка, альбом и папка для труда с пластилином, цветной бумагой, картоном, гуашью, акварелью, кистями, ножницами и клеем. Кроме этого, в списке необходимого — непроливайка и тетради в клетку и линейку.

Яркая модель пенала с тремя отделениями обойдется в 350 рублей. На маркетплейсах ассортимент шире, а цены немного ниже.

Синие ручки с резиновой манжетой обойдутся в 49 рублей, простой карандаш нейтрального оформления — 15 рублей, обычная деревянная линейка — от 13 рублей.

Обычный ластик — от 20 рублей, цветные варианты обойдутся примерно в 70 рублей. Точилка металлическая стоит 32 рубля, а с контейнером для стружки — от 50 рублей.

Тетради без рисунков на 12 листов — от 15 рублей, набор из 20 штук на маркетплейсе обойдется в 190 рублей, цветные и с повышенной плотностью бумаги — от 30 рублей за штуку.

Для уроков изобразительного искусства и уроков труда понадобится: набор цветных карандашей (24 штуки) — 199 рублей, пластилин (12 цветов) — от 100 рублей.

Гуашь 16 цветов обойдётся в 319 рублей; акварель 12 цветов — от 109 рублей. Выставленные на прилавках непроливайки стоят 39 рублей; набор кистей — 189 рублей, цены на альбом для рисования начинаются от 100 рублей, цветной картон и бумагу можно купить за 59 рублей. Ножницы — от 139 рублей и клей — от 149 рублей.

Суммируя средние цены на указанный набор, получается, что реальные расходы на мальчика могут превысить 21 тысячу рублей, а на девочку составят около 24 тысяч рублей.

При этом в список не вошли сезонные обувь и одежда, а также дополнительные материалы для уроков — учебные пособия, азбука и прочее.

Отметим, в Рязани для многодетных семей предусмотрена ежегодная выплата на покупку школьной и спортивной формы в размере 4 300 рублей. Как сообщает сайт министерства труда и социальной защиты населения, заявление можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги».

Напомним, в 2025 году собрать первоклассника в школу стоило около 27 тысяч рублей.