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Власти предупредили рязанцев о ликвидации обломков БПЛА
Отмечается, что в Рязанской области после воздушной атаки проводится мониторинг. «В светлое время суток будет проводиться ликвидация обломков беспилотников. Зачастую обломки содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним категорически запрещено. Увидели обломок беспилотника — отойдите минимум на 100 метров и позвоните по номеру 112», — говорится в сообщении. Напомним, ночью и утром 5 июля над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В Рязанском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома. Пострадавших и разрушений нет. В 11:46 5 июля в регионе отменили беспилотную опасность.

Власти предупредили рязанцев о ликвидации обломков БПЛА. Об этом 5 июля сообщила региональная опергруппа в соцсетях.

«В светлое время суток будет проводиться ликвидация обломков беспилотников. Зачастую обломки содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним категорически запрещено. Увидели обломок беспилотника — отойдите минимум на 100 метров и позвоните по номеру 112», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Рязанской области после воздушной атаки проводится мониторинг.

Напомним, ночью и утром 5 июля над регионом сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В Рязанском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома. Пострадавших и разрушений нет.

В 11:46 5 июля в регионе отменили беспилотную опасность.