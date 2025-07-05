В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома

«Ночью украинский режим предпринял очередную безрезультативную воздушную атаку на регион… Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», написал глава региона.

В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома. об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

«Ночью украинский режим предпринял очередную безрезультативную воздушную атаку на регион… Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.

Ранее Минобороны сообщало, что над Рязанской областью перехватили два БПЛА. Позже стало известно, что в период с 6:00 до 8:00 5 июля над территорией региона сбили еще два дрона.