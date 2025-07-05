Над Рязанской областью сбили еще два БПЛА

БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Рязанской области в период с 6:00 до 8:00 5 июля. Губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе продолжает работать ПВО и РЭБ. «Сбито еще два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Над Рязанской областью сбили еще два БПЛА. Об этом в соцсетях сообщило Минобороны.

БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Рязанской области в период с 6:00 до 8:00 5 июля. Губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе продолжает работать ПВО и РЭБ.

«Сбито еще два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Всего за это время над Россией уничтожено 12 украинских дронов.

Напомним, с 23:00 4 июля до 7:00 5 июля над Рязанской областью уничтожили два БПЛА. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома.