EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года

Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укреплять позиции на рынке, демонстрируя рекордные показатели продаж. По итогам июля и первых семи месяцев 2026 года компания подтвердила статус № 1* в сегменте электрических автомобилей в России.

Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укреплять позиции на рынке, демонстрируя рекордные показатели продаж. По итогам июля и первых семи месяцев 2026 года компания подтвердила статус № 1* в сегменте электрических автомобилей в России.

EVOLUTE, ведущий российский бренд в сегменте электромобилей, подвел впечатляющие итоги первого полугодия. Согласно данным аналитической системы «РАДАР», с января по июль 2026 года бренд занял первое место в России в категории полностью электрических автомобилей, а также укрепил позиции в сегменте автомобилей на новых источниках энергии.

Рекордные показатели продаж

За семь месяцев 2026 года было реализовано 7 520 моделей EVOLUTE. Особенно успешным стал июль: продажи выросли на 53% по сравнению с июнем, достигнув 1 610 экземпляров. Рыночная доля бренда в сегменте автомобилей на новых источниках энергии составила 15%, что позволило занять второе место по итогам месяца.

Эксперты связывают такой рост с общим трендом: доля автомобилей на новых источниках энергии в продажах новых легковых моделей в июле достигла рекордных 8,8%. При этом EVOLUTE показал динамику, превышающую среднерыночную.

Флагманские модели бьют рекорды

EVOLUTE i-SPACE — гибридный кроссовер, который стал ключевым драйвером роста бренда. В июле его продажи впервые превысили отметку в 1 500 экземпляров за месяц, показав прирост 46% по сравнению с июнем. Всего с начала года реализовано 5 929 моделей i-SPACE. Модель занимает второе место среди всех автомобилей на новых источниках энергии и лидирует в сегменте подключаемых гибридов с долей 16,3%.

Успех модели обусловлен расширением линейки: в январе 2026 года стартовали продажи полноприводной версии, что привлекло дополнительное внимание покупателей. Локальное производство и адаптация к российским условиям эксплуатации также сыграли важную роль в росте спроса.

EVOLUTE i-JOY — городской электрический кроссовер, который подтверждает статус самой популярной полностью электрической модели в России. За семь месяцев 2026 года реализовано 1 457 экземпляров, что составляет 6,9% рынка полностью электрических автомобилей.

Развитие дилерской сети

Высокий спрос на модели EVOLUTE подтверждает растущий интерес российских покупателей к технологичным и экологичным автомобилям. Бренд активно развивает производство в России, расширяет модельный ряд и дилерскую сеть, чтобы предложить покупателям широкий выбор современных моделей на новых источниках энергии.

В Рязани официальным дилером EVOLUTE является компания Автоимпорт — крупнейший автомобильный холдинг региона. Дилерский центр, расположенный по адресу: Рязань, Куйбышевское шоссе, 51 В, предлагает полный спектр услуг: от продажи автомобилей (включая заказ под клиента) до сервисного обслуживания и гарантийного ремонта. Клиентам доступны тест-драйвы, программы трейд-ин, кредитование и лизинг, а также установка дополнительного оборудования.

Группа компаний «Автоимпорт» входит в число ведущих игроков автомобильного рынка Центрального федерального округа, представляя более 20 брендов в Рязани, Туле, Липецке и Тамбове.

Перспективы развития

EVOLUTE продолжает укреплять позиции на российском рынке, предлагая покупателям современные и технологичные автомобили. Расширение модельного ряда и дилерской сети, а также развитие локального производства остаются приоритетными направлениями развития бренда. Все новости и подробная информация о моделях EVOLUTE доступна на официальном сайте evolute-autoimport.ru/ .

* По данным о продажах новых автомобилей за январь-июль 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».