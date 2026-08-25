Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Рязань» комментирует рекордный рост продаж бренда в России

Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH официально подвел итоги семи месяцев 2026 года. Цифры федерального масштаба подтверждают то, что менеджеры рязанского дилерского центра «VOYAH Автоимпорт Рязань» видят каждый день в шоу-руме: спрос на умные гибридные автомобили бьет все рекорды.

Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH официально подвел итоги семи месяцев 2026 года. Цифры федерального масштаба подтверждают то, что менеджеры рязанского дилерского центра «VOYAH Автоимпорт Рязань» видят каждый день в шоу-руме: спрос на умные гибридные автомобили бьет все рекорды.

По данным информационно-аналитической системы «РАДАР» агентства «АВТОСТАТ», за период с января по июль 2026 года в России реализовано 8 791 экземпляр автомобилей VOYAH. Это более чем в 2,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (3 436 единиц). Бренд не просто занял свою нишу, а стал одним из главных драйверов роста всего сегмента новых источников энергии.

Лидер мнений и дорог: феномен VOYAH ФРИ / FREE — № 1 среди всех премиальных моделей на российском рынке *

Главным триумфатором рейтинга стал технологичный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE. Он сохранил статус самой продаваемой премиальной модели в стране как среди официально представленных машин, так и среди тех, что ввозятся по параллельному импорту.

За семь месяцев продано 6 956 ** экземпляров VOYAH ФРИ / FREE — это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (2 787 шт.).

Доля рынка кроссовера достигла 6,8% в общем премиальном сегменте.

Только в июле россияне приобрели 772 автомобиля (+40% к июлю 2025 года).

Для жителей Рязанской области этот выбор абсолютно прагматичен. Формат последовательного гибрида идеально подходит для нашего региона: бесшумное движение на чистой электротяге по улицам города экономит время и нервы в пробках, а бензиновый генератор-удлинитель снимает любые ограничения при поездках в Касимов, Сасово или Москву. Именно поэтому VOYAH ФРИ / FREE сегодня регулярно встречается дорогах Рязани. Бизнес-класс будущего: седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION

Второй драйвер успеха — инновационный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION. Ориентируясь на покупателей, которые ценят передовые технологии и бескомпромиссный комфорт, модель разошлась тиражом в 873 экземпляра за семь месяцев. В Рязани интерес к VOYAH СТРАСТЬ / PASSION традиционно высок со стороны руководителей предприятий и предпринимателей, которым необходим представительный автомобиль с минимальными затратами на содержание.

Комментарий «VOYAH Автоимпорт Рязань»: «Статистика „Автостата“ полностью отражает динамику наших локальных продаж, — отмечает директор по продажам дилерского центра „VOYAH автоимпорт Рязань“, Кирилл Зверев. Если год назад покупка электромобиля или гибрида была для рязанцев смелым экспериментом, то сегодня это взвешенное решение людей, умеющих считать деньги. Мы видим четкий тренд: клиенты уходят от традиционных двигателей внутреннего сгорания в пользу технологий VOYAH благодаря их универсальности. Наша сервисная зона уже адаптирована под полный цикл обслуживания сложных гибридных установок DongFeng Motor Corporation, а складская программа позволяет держать ходовые запчасти в наличии здесь, в Рязани».

Гарантия спокойствия вдали от столицы

Бренд подтверждает качество техники серьезными обязательствами. На все модели VOYAH, реализуемые через официальную сеть, действует гарантия 5 лет или 100 000 километров. Кроме того, владельцам доступен федеральный пакет помощи на дорогах «VOYAH — ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ». Для клиентов из Рязани это означает полное спокойствие: эвакуация до дилерского центра или экстренная техническая помощь доступны круглосуточно в любой точке области.

Сегодня официальный портфель бренда включает четыре ключевые модели:

Интеллектуальный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE;

Инновационный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION;

Роскошный минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM;

Флагманский полноразмерный кроссовер VOYAH ТАЙШАН / TAISHAN (старт продаж ожидается в ближайшее время).

Сегодняшний успех закладывает фундамент для дальнейшего расширения линейки в регионе.

Узнать больше об автомобилях VOYAH в Рязани, ознакомиться с актуальными программами поддержки и записаться на тест-драйв можно в официальном дилерском центре «VOYAH Автоимпорт Рязань».

* Сегментация бренда VOYAH** По данным о продажах новых автомобилей за январь-июль 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».