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Над Рязанской областью снова перехватили БПЛА
С 8:00 до 9:40 дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над Россией: один — над Рязанской областью, два — над московским регионом, по одному — над Нижегородской, Смоленской, Курской областями. Позже губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Над Рязанской областью снова сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

С 8:00 до 9:40 5 июля дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над Россией: один — над Рязанской областью, два — над московским регионом, по одному — над Нижегородской, Смоленской, Курской областями.

Позже губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, над территорией региона ночью и утром 5 июля перехватили четыре дрона. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома.