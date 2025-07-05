Над Рязанской областью снова перехватили БПЛА

С 8:00 до 9:40 дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над Россией: один — над Рязанской областью, два — над московским регионом, по одному — над Нижегородской, Смоленской, Курской областями. Позже губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Над Рязанской областью снова сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

С 8:00 до 9:40 5 июля дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над Россией: один — над Рязанской областью, два — над московским регионом, по одному — над Нижегородской, Смоленской, Курской областями.

Позже губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, над территорией региона ночью и утром 5 июля перехватили четыре дрона. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома.