В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и области отменили в 11:46 5 июля. Жителям напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112. Напомним, ночью и утром 5 июля над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В Рязанском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома.

В Рязанской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщает РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и области отменили в 11:46 5 июля. Она действовала с 15:09 4 июля. Жителям напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.

Напомним, ночью и утром 5 июля над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В Рязанском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома. Пострадавших и разрушений нет.