В небе над Рязанской областью сбили два БПЛА

Беспилотники самолетного типа уничтожили в период с 23:00 4 июля до 7:00 5 июля. Всего дежурные средства ПВО перехватили над Россией 94 БПЛА.

В небе над Рязанской областью сбили два украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

Беспилотники самолетного типа уничтожили в период с 23:00 4 июля до 7:00 5 июля. Всего дежурные средства ПВО перехватили над Россией 94 БПЛА.

Позже стало известно, что обломки дрона упали во дворе частного дома в Рязанском районе.

В период с 6:00 до 8:00 5 июля над территорией региона сбили еще два беспилотника.