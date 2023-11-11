Опубликовано видео, на котором слышен взрыв на железной дороге под Рязанью

Ролик размещен в Telegram-канале RT.

Опубликовано видео, на котором слышен грохот от ЧП на железной дороге в Дягилеве. Ролик размещен в Telegram-канале RT.

Напомним, утром 11 ноября рязанцы слышали сильный грохот в Дягилеве. В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов из-за вмешательства посторонних лиц. Shot: вагоны под Рязанью сошли с рельсов из-за подрыва ж/д полотна.

Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область на место схода вагонов. Малков прокомментировал ЧП на железной дороге в Дягилеве.

Появилось видео с места ЧП.