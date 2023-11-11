Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область на место схода вагонов

Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь.

Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область, чтобы выяснить обстоятельства схода вагонов с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУ на транспорте СКР.

«Утром 11 ноября поступило сообщение о том, что на перегоне станций Рыбное — 179 км Рязанской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба.

Организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось о сходе 19 вагонов.

Утром рязанцы слышали сильный грохот в Дягилеве. Shot: вагоны под Рязанью сошли с рельсов из-за подрыва ж/д полотна.