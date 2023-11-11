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Малков прокомментировал ЧП на железной дороге в Дягилеве
Губернатор поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отреагировал на происшествие, которое случилось утром в субботу, 11 ноября, на станции Дягилево.

«Сегодня в 7:12 поступило сообщение о сходе грузовых вагонов с минеральными удобрениями на станции Дягилево в городе Рязани. В результате происшествия на станции сошли с рельсов 19 вагонов. Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая», — сообщается в публикации на странице Малкова «ВКонтакте».

Губернатор поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента.

Напомним, ранее в МЖД сообщили о сходе 19 вагонов.

Утром рязанцы слышали сильный грохот в Дягилеве. Shot: вагоны под Рязанью сошли с рельсов из-за подрыва ж/д полотна.

Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область на место схода вагонов.