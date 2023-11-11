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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога в субботу, 11 ноября.

В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила Московская железная дорога в субботу, 11 ноября.

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — отметили в организации.

Незначительные травмы получил помощник машиниста, ему вызвали бригаду медиков.

В МЖД уточнили, что происшествие не влияет на движение пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань.

Экологической угрозы нет.

Напомним, утром рязанцы слышали грохот в Дягилеве. Shot: вагоны под Рязанью сошли с рельсов из-за подрыва ж/д полотна.