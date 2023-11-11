Shot: вагоны под Рязанью сошли с рельсов из-за подрыва ж/д полотна

В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за взрыва в районе станции Дягилево. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за взрыва в районе станции Дягилево. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

Уточняется, что семь вагонов везли минеральные удобрения, они упали на бок.

Опубликованы кадры с места ЧП.

По словам очевидцев, отмечаются сильные задержки поездов на участке Рязань — Москва.

Напомним, ранее в МЖД рассказали, что в субботу, 11 ноября, на перегоне Рыбное — Блокпост «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда». Утром рязанцы слышали сильный грохот в Дягилеве.