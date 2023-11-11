Появилось видео с места схода вагонов поезда в Дягилеве

Появилось видео с места схода вагонов грузового поезда в Дягилеве, кадры прислали РЗН. инфо очевидцы. Ранее опубликованы фото с места ЧП.

Появилось видео с места схода вагонов грузового поезда в Дягилеве, кадры прислали РЗН. инфо очевидцы. Ранее опубликованы фото с места ЧП.

Как сообщает Mash, полотно могли взорвать перед локомотивом, о чем можно судить по пробитым окнам в кабине машиниста. Пути до Рязани сейчас осматривают на возможное наличие СВУ.

Напомним, ранее Малков прокомментировал ЧП на железной дороге в Дягилеве.

Утром 11 ноября рязанцы слышали сильный грохот в Дягилеве. В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов из-за вмешательства посторонних лиц. Shot: вагоны под Рязанью сошли с рельсов из-за подрыва ж/д полотна.

Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область на место схода вагонов.