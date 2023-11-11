Рязанцы слышали грохот в Дягилеве

Утром в субботу, 11 ноября, жители Дягилева и нескольких районов Рязани слышали сильный грохот, похожий на звук взрыва. Об этом они рассказали в соцсетях.

Утром в субботу, 11 ноября, жители Дягилева и нескольких районов Рязани слышали сильный грохот, похожий на звук взрыва. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Это только на Приокском в 07:06 что-то хлопнуло?» «И я на Станкозаводской слышал, 7:07, не резкий, а более протяжный грохот». «Шевченко тоже, но не громко», — говорится в комментариях рязанцев.

Звук также был слышен в Семчине, Недостоеве и на Московском шоссе.

Официальной информации пока не поступало.