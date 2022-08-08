Попавшая под автобус на Михайловском шоссе рязанка умерла в больнице

Происшествие случилось в субботу, 6 августа, на остановке «Пивзавод». Женщину госпитализировали, в больнице ей ампутировали ногу.

Попавшая под автобус на Михайловском шоссе рязанка умерла в больнице. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, происшествие случилось в субботу, 6 августа, на остановке «Пивзавод». Женщину госпитализировали, в больнице ей ампутировали ногу и подключили к ИВЛ.

Позже в полиции рассказали подробности ДТП, а прокуратура сообщила, что проконтролирует проверку обстоятельств аварии.

Также о наезде автобуса на женщину рассказали очевидцы.