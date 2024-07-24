Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезда на рязанском транспорте

В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты приняли явно непопулярное в народе решение. С августа в Рязани отменят льготный проезд для предпенсионеров, для остальных — ограничат 50 поездками в месяц. А спустя две недели после неприятной новости появилась еще одна: повысят стоимость проездных.

В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты приняли явно непопулярное в народе решение. С августа в Рязани отменят льготный проезд для предпенсионеров, для остальных — ограничат 50 поездками в месяц. А спустя две недели после неприятной новости появилась еще одна: повысят стоимость проездных.

Редакция РЗН. инфо разобралась в новых ограничениях.

Что изменится?

Предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины от 60 до 65 лет. С августа они станут платить в транспорте по обычному тарифу, льгот у них не будет. Также 50 поездками в месяц теперь ограничат рязанцев, которые пользуются картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная».

Рязанцев возмутили уже два факта: второе за восемь месяцев увеличение цен на льготные проездные и повышение их стоимости для некоторых категорий на 50%.

Так, с августа подорожают проездные:

для школьников — с 441 до 473 рублей;

для школьников из малообеспеченных семей — с 184 рублей до 270 рублей;

для студентов — с 780 до 810 рублей;

для студентов-льготников — с 350 до 405 рублей;

для льготников вырастет — с 446 до 675 рублей.

Школьники, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и студентки матери-одиночки продолжат ездить в транспорте бесплатно.

Как в других регионах?

В 2017 году в Самарской области ввели ограничение в 50 поездок на транспорте для тех, кто пользуется социальной картой. Там этот вид транспортных карт используют пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды, родители детей-инвалидов и другие. Самарцы даже выходили на протестные акции из-за новшеств. В течение трех месяцев несколько министерств и ведомств областного правительства и администрация Самары вели детальный мониторинг и анализ ситуации, связанной с льготными перевозками. После народных возмущений самарцам увеличили лимит карт до 90 поездок.

С ограничениями по количеству поездок столкнулся и Оренбург. Только на пару лет раньше Самары, в 2015 году. Там власть изначально ввела ограничение в 60 поездок по соцкарте. Однако пресс-служба правительства утверждала, что, если лимит поездок по карте будет исчерпан, пассажир сможет либо пополнить транспортную карту, либо заплатить за проезд наличными.

Также в 2010 году ввели лимит поездок для жителей Владимира. Началось с 35-40 поездок в месяц, а после негодования местных жителей через 12 лет подняли до 100.

В 2017 году рязанская мэрия уже пыталась установить лимит поездок. Тогда предлагалось сделать не более 40 поездок в месяц. Однако депутаты не одобрили нововведение и отложили его для более детальной проработки.

Кому оставят льготный проезд?

Не всех льготников коснутся неприятные нововведения. На сайте мэрии есть список категорий, которые продолжат ездить без ограничений. Стоимость карт для них не изменится. Среди категорий:

граждане, получающие пенсию за выслугу лет и не имеющие мер социальной поддержки по федеральному и региональному законодательству, достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, независимо от прекращения ими трудовой деятельности;

ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости, либо возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;

ветераны ВОВ;

граждане, репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пунктах 1 — 4 части 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

инвалиды (в том числе дети-инвалиды);

граждане, принимавшие в 1986—1990 годах участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;

граждане из подразделений особого риска.

С более подробным списком можно ознакомиться по ссылке.

Эти категории граждан также будут платить по 446 рублей за льготный проездной и для них ограничения в 50 поездок не работают.

Отношение рязанцев к нововведениям

Редакция РЗН. инфо пообщалась с рязанцами по поводу увеличения стоимости льготных проездных и установления лимита на поездки в месяц. Спойлер: не нашлось ни одного горожанина, который был бы «за» изменения.

Ирина рассказала, что пользуется льготным проездным, поскольку находится на пенсии, но пока работает на госслужбе. Она живет в Приокском и каждый день ездит на троллейбусе № 16 и автобусе № 27 на площадь Мичурина.

«Транспорт переполнен утром и почти отсутствует после семи вечера. Приходится выкручиваться, добираясь домой, а иногда и на работу, с пересадками. На площади Мичурина не так много транспорта, поэтому важно выбраться из этого чудесного места хоть на каком транспорте. Пользуясь несложными математическими расчетами, получаю количество поездок гораздо больше, чем 50. Мало того, что оплатить нужно вполовину больше, еще и лимитировали количество поездок. При этом маршруты в городе разработаны таким диким образом, что без пересадок мало куда можно добраться», — отметила женщина.

Александр подчеркнул, что сейчас людям, чтобы добраться до мест учебы и работы, нужно четыре поездки в день из-за пересадок, так как нет прямых маршрутов.

«Я молчу о качестве перевозок. Общественный транспорт старый, новых машин на маршруте мало, а если ходят, то климат-контроль не работает. Водители перевозят будто не людей, а дрова. Постоянно нарушается график работы общественного транспорта. Мы находимся в Рязани, и непонятно, как мэрия рассчитывает цены и делает ограничения. У тех же студентов стипендия две тысячи рублей, а проездной стоит для них 810 рублей с ограничением в 50 поездок», — поделился мужчина.

Студенты также не остались в стороне и высказали свое мнение против нововведений. Вадим отметил, что негативно относится к изменениям.

«Я считаю, что школьники и студенты вообще не должны платить за проездной. 50 поездок однозначно не хватит, так как я живу далеко и часто добираюсь с пересадками. Кроме того, работаю, из-за чего в день могу пользоваться проездным до шести-семи раз», — поделился юноша.

Полина же подчеркнула, что к подорожанию проездного относится спокойно, так как ей все равно выгоднее оплачивать его, чем каждый раз платить за проезд разово.

«Однако так было до ограничения количества поездок. Ощущение, что всех решили резко надурить без особого оповещения. И, соответственно, для многих проездной уже становится невыгоден. Мне точно не хватит 50 поездок, учитывая поездки в вуз и на работу с пересадками. Очень жалко, что мэрия приняла узкое решение, потому что в убытке в итоге остаются они. И тут дело уже не в деньгах, а в человеческом отношении к остальным и людей к ним, соответственно», — рассказала девушка.

Разъяснение мэрии

Как только пошли первые новости о решении властей по снятию льгот и ограничении поездок, мэрия прокомментировала решение в соцсетях под возмущенными комментариями рязанцев. Они отметили, что Рязань — один из двух городов центрального федерального округа, где льготные проездные действуют на муниципальных и коммерческих маршрутах. Также ведомство попыталось обосновать лимит поездок. Оказывается, специалисты проанализировали данные систем оплаты и выяснили, что в среднем льготники совершают до 50 поездок в месяц.

Позже редакции РЗН. инфо в мэрии рассказали, что, начиная с августа, после окончания 50 поездок у рязанцев при использовании ЕЦК будет списываться полная стоимость проезда, а транспортные карты «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» автоматически заблокируются до начала нового периода.

«Оплатить проезд можно будет любым удобным способом по полному тарифу, установленному на маршруте регулярных перевозок. Дополнительно сообщаем, что во всех автобусах и троллейбусах Рязани действует пересадочный тариф, согласно которому установлена скидка на вторую поездку, совершенную в течение 60 минут после оплаты первой поездки, в размере 50% от утвержденного тарифа на проезд», — подчеркнули в мэрии.

В ведомстве так и не смогли сказать, почему для нескольких категорий подняли стоимость на 30-50% от той, что была, и какое количество рязанцев попадает под увеличение стоимости проездных и ограничение в 50 поездок.

«На данный момент ведется актуализация информации о количестве рязанцев, попадающих под увеличение стоимости проездных и ограничение в количестве 50 поездками в связи с уточнением данных о количестве школьников и студентов», — заключили в мэрии.

Возможно, вначале администрации стоит наладить график движения транспорта, разобраться с его количеством на каждом маршруте, а также поработать над комфортом перевозок рязанцев. Наверное, неплохо изучить более детально опыт других регионов, где из-за возмущения людей отказались от ограничений в 30-40 поездок до 90-120. И только потом вводить «новшества», которые как ни крути ударят по кошельку рязанцев.