Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств наезда автобуса на рязанку

Прокуратурой Железнодорожного района поставлены на контроль результаты проверки обстоятельств наезда автобуса на рязанку. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратурой Железнодорожного района поставлены на контроль результаты проверки обстоятельств наезда автобуса на рязанку. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительной информации, днем водитель, управляя автобусом городского маршрута, не убедившись в безопасности маневра, отъехал от остановки на Михайловском шоссе и наехал на выходящую из салона 51-летнюю пассажирку. В результате происшествия женщина получила травмы.

Напомним, в больнице ей ампутировали ногу, ее состояние остается крайне тяжелым.

В полиции рассказали подробности аварии.