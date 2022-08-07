Очевидцы рассказали о наезде автобуса на женщину на Михайловском шоссе

Очевидцы наезда автобуса на рязанку на Михайловском шоссе рассказали о первых минутах после случившегося. Об этом они написали в соцсетях.

Очевидцы наезда автобуса на рязанку на Михайловском шоссе рассказали о первых минутах после случившегося. Об этом они написали в соцсетях.

По словам одной из свидетельниц, скорую вызвали сразу же, она подъехала через 3-5 минут.

«Я была там, могу сказать одно: это безумно страшно, и не знаешь, как себя вести и что делать… Водитель откатил автобус вперед, чтоб не мешать скорой, он и сам потом вышел из автобуса с аптечками, он сделал все, что мог», — написала рязанка.

По словам другого горожанина, он оказался рядом в первые минуты после случившегося и помог пострадавшей.

«Автобус стоял чуть дальше, женщина лежала на асфальте одна. Подошел, водитель стоял рядом, попросил аптечку. Наложил жгут. Одной ноги нет совсем, вторая тоже сломана оказалась. Спросил, как у нее дела, она ничего не сказала, — говорится в комментарии. — Потом подошла женщина, сказала, что реаниматолог. Стали искать обезболивающее в аптечке… Потом приехала скорая, погрузили женщину на носилки и отправили в больницу».

Напомним, происшествие случилось в субботу, 6 августа, на остановке «Пивзавод». Женщину госпитализировали, в больнице ей ампутировали ногу.

Стало известно о состоянии пострадавшей. В полиции рассказали подробности ДТП.

Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств наезда автобуса на рязанку.