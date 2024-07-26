Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и функциональность

С первого взгляда на этот седан становится понятно, что его создатели постарались сделать его привлекательным и элегантным.

С первого взгляда на этот седан становится понятно, что его создатели постарались сделать его привлекательным и элегантным. Отличительные черты дизайна включают динамичные линии, пропорциональную форму и характерную переднюю решетку, которая придает автомобилю индивидуальность.

Но Livan S6 Pro — это не только о внешней привлекательности. Этот автомобиль имеет много преимуществ, которые делают его практичным выбором. Во-первых, он обладает просторным салоном, который комфортно вмещает пассажиров. Высококачественные материалы, использованные в интерьере, создают приятную атмосферу и придают ощущение роскоши.

Livan S6 Pro также оснащен мощным и экономичным двигателем, который обеспечивает отличную динамику и экономию топлива. Это позволяет водителю наслаждаться плавной и комфортной ездой.

Во всех комплектациях автомобиля есть дисковые тормоза на всех колесах и 17-дюймовые колеса. На китайских машинах трендом стало использование хромированных деталей вместо светящихся перемычек между фарами и фонарями. Огромная решетка занимает большую часть передней площади, не оставляя много места для окрашенных деталей.

Двигатель у модели S6 Pro такой же, как и у обновленного Geely Coolray: 147-сильный турбированный четырехцилиндровый двигатель. Оба автомобиля оснащены семиступенчатыми преселективными роботизированными коробками передач. Судя по моим измерениям, оба автомобиля, примерно одинаковые по массе, разгоняются до 100 км/ч примерно за 9 секунд.

Однако Geely теряет почти секунду относительно своего паспортного времени, в то время как Livan отстает всего на две десятые.

Интересный факт: Livan может заправляться бензином с октановым числом 92, в то время как Geely требует использования бензина с октановым числом 95, как указано в документах. В топовой версии Livan мощность двигателя увеличена до 174 л. с. Интересно, что заявленный средний расход топлива и максимальная скорость не меняются, хотя динамика улучшается с 8,8 до 8,4 секунд до сотни.

Цена на этот автомобиль в Рязани стартует от 1 839 000 руб. (при учете скидок на трейд-ин и кредитовании в банках партнерах). Познакомиться поближе и пройти тест-драйв можно в официальном дилерском центре Автоимпорт, на Есенина, 1б (Германия-Авто).