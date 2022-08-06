Попавшей под автобус рязанке ампутировали ногу

Женщине, которая попала под колеса автобуса на Михайловском шоссе в субботу, 6 августа, ампутировали ногу на уровне средней трети левого бедра. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Женщине, которая попала под колеса автобуса на Михайловском шоссе в субботу, 6 августа, ампутировали ногу на уровне средней трети левого бедра. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

У 51-летней пострадавшей также множественные рваные раны правой голени.

Ее состояние крайне тяжелое, она находится на ИВЛ. Проводится переливание крови.

Напомним, рязанка попала под колеса автобуса в субботу, 6 августа. Ее срочно доставили на стол хирургам БСМП.

В полиции рассказали, как произошла авария.