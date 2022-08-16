На водителя автобуса, сбившего рязанку на Михайловском шоссе, завели уголовное дело

Трагедия произошла 6 августа. Женщина умерла в больнице.

На водителя автобуса, наехавшего на женщину на Михайловском шоссе, завели уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Трагедия произошла в субботу, 6 августа, примерно в 12:56, в районе остановки «Пивзавод».

51-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» высаживал пассажиров в заездном кармане. В этот момент к правой части транспорта подошла 51-летняя женщина и начала посадку в автобус.

Не закрыв дверь, водитель начал движение. Из-за этого пассажирка выпала из салона. Автомобиль задними колесами наехал на женщину.

51-летнюю рязанку госпитализировали. В больнице ей ампутировали ногу, однако вскоре она умерла.

На водителя завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Расследование продолжается. В мэрии сообщали, что водителя перевели в резерв.