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EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програмного обеспечения «по воздуху»
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED VX, который появился на российском рынке в начале этого года с онлайн сервисами EXEED CONNECT получил новое дополнение, позволяющее обновлять программное обеспечение «по воздуху», без необходимости обращения в дилерский центр.

Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED VX, который появился на российском рынке в начале этого года с онлайн сервисами EXEED CONNECT получил новое дополнение, позволяющее обновлять программное обеспечение «по воздуху», без необходимости обращения в дилерский центр.

Теперь владельцам доступен полный комплекс онлайн-сервисов, включая онлайн-навигацию с отображением пробок, онлайн-музыку, видео, погоду, доступ к социальным сетям и играм. Также это дает возможность использовать телематические сервисы, открывающие целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. И конечно, наличие интернета в автомобиле позволяет обновлять программное обеспечение по воздуху, без необходимости обращения в дилерский центр.

Для запуска обновления до последней версии владельцам достаточно следовать инструкциям на экране мультимедийного устройства, сам процесс загрузки и установки займет не более 15 минут. Система сама проверит готовность автомобиля (зажигание, доступ в Интернет, режим паркинга, заряд АКБ и др.) и предложит установить новое программное обеспечение сразу или запланировать на необходимое время. Через EXEED CONNECT могут обновляться программное обеспечение мультимедийной система, электронных модулей управления двигателем, трансмиссией и других систем.

В пакет первого обновления «по воздуху» вошли следующие улучшения:

  • Добавлена возможность управления климат-контролем в режиме Android Auto и Apple Carplay.
  • Оптимизирован алгоритм регулировки громкости, который позволяет быстро увеличить или уменьшить громкость.
  • Добавлена функция сохранения настроек активации/деактивации системы мониторинга усталости водителя (DMS).
  • Исправлены переводы и другие изменения.

Специальный SIM-чип, установленный в штатном телекоммуникационном модуле, поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и 4G/LTE и обеспечивает бесперебойную передачу данных, необходимых для функционирования приложения, а также удаленного управления автомобилем. Термостойкий сим-чип отличается от обычной сим-карты: он устойчив к вибрациям, способен работать в большом диапазоне температур (от -40 до +105 градусов).

В информационно-развлекательной системе автомобиля присутствуют решения, предоставляющие доступ к онлайн-сервисам VK: например, Музыка, Новости, Мессенджер и Видео. EXEED VX стал первым автомобилем, на котором реализован этот пилотный проект.

Тройной центральный дисплей мультимедийной системы EXEED VX состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом — что позволяет в полной мере насладиться всеми преимуществами наличия интернета в автомобиле как водителю, так и пассажирам.

Познакомиться с EXEED VX и оценить работу системы CONNECT можно у официального дилера EXEED Центр Автоимпорт на улице Солнечной д. 5. Телефон +7 (4912) 771-771.