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В полиции рассказали подробности ДТП с попавшей под автобус рязанкой
Стали известны подробности наезда автобуса на женщину в Рязани на Михайловском шоссе. Авария произошла в субботу, 6 августа, примерно в 13:00, напротив дома 238а, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стали известны подробности наезда автобуса на женщину в Рязани на Михайловском шоссе. Авария произошла в субботу, 6 августа, примерно в 13:00, напротив дома 238а, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 51-летний водитель автобуса «Лиаз» при начале движения от остановки «Пивзавод» не убедился в безопасности маневра и наехал на 51-летнюю пассажирку, выходившую из салона.

Пострадавшая с серьезными травмами была доставлена в больницу.

Напомним, рязанка попала под колеса автобуса в субботу, 6 августа. Ее срочно доставили на стол хирургам БСМП.

В результате операции ей ампутировали ногу. Состояние женщины остается крайне тяжелым.