Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и сокровенной мечте

В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации о резонансных делах, профессиональных качествах и фирменных способах снятия стресса корреспондент РЗН. инфо побеседовал с главным героем той яркой истории — заместителем руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Алексеем Шумовым.

Рязань. Лето 2014 года. Обычный рабочий день. Из сетевого супермаркета выбегает женщина-продавец и зовет на помощь. Вслед за ней бежит мужчина в маске, вооруженный ножом. Случайный прохожий бросается к преступнику, скручивает его и удерживает до приезда полиции. Прохожий — сотрудник рязанского следкома. Он шел на работу, когда услышал крики о помощи.

В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации о резонансных делах, профессиональных качествах и фирменных способах снятия стресса корреспондент РЗН. инфо побеседовал с главным героем той яркой истории — заместителем руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Алексеем Шумовым.

Мужская реакция

— Алексей Игоревич, не могу не начать интервью с вопроса о событиях десятилетней давности. Как вы смогли так быстро отреагировать на опасную ситуацию и задержать преступника?

— Я действовал, что называется, на автомате. В таких случаях прийти на помощь — нормальная мужская реакция. Я не раз сталкивался с такими же поступками других людей. Кстати, нейтрализовать злоумышленника мне помог еще один человек — такой же случайный прохожий. В том, что сделал, ничего сверхъестественного не вижу.

— Вы мечтали в детстве следователем быть?

— В детстве — нет. К выбору профессии я пришел осознано, уже в одиннадцатом классе школы. Повлияли книги, фильмы и знакомые, которые работали в правоохранительных органах. После школы я поступил в институт прокуратуры Саратовской государственной академии права. Для этого получил направление в областной прокуратуре, хотя других претендентов было немало.

— Насколько я знаю, вы родом из Волгоградской области?

— Да, моя малая родина — это маленький город Калач-на-Дону, районный центр, имеющий статус города воинской славы. Там у меня до сих пор живет немало друзей.

— Насколько насыщенной была студенческая жизнь?

Мы с однокурсниками часто обсуждали нюансы будущей работы, делились впечатлениями от практики, которая начиналась со второго курса, и в такой атмосфере учиться было по-настоящему интересно. А в конце пятого курса, как и предусматривало подписанное перед поступлением соглашение, устроился на работу в прокуратуру, переехав в Рязань.

В Рязань вслед за будущей женой…

— Почему именно сюда?

— Приехал по семейным обстоятельствам, вслед за будущей женой, которая родом из Рязани и училась в Саратове также по направлению из прокуратуры.

— На какой должности вы начали свой трудовой путь?

— Моя первая должность — следователь Рязанской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Рязанской области. Специфика работы такова, что ты един в трех лицах: следователь, оперативный работник и участковый. Выезды в исправительные колонии, контакты с осужденными, расследования дел связанных с убийствами — это были мои будни.

— Какими яркими делами запомнился этот период?

— Резонансных дел хватало. Один из примеров: осужденный угнал служебную машину в другой регион, убил молодого парня и завладел его автомобилем. Затем злоумышленник вернулся в Рязанскую область, при захвате оказал сопротивление полицейским, был тяжело ранен в перестрелке.

— А каков мотив преступления?

— Заключенный мечтал о побеге, он отбывал длительный срок и считал, что ему нечего терять. В итоге получил еще более суровое наказание.

Работать на опережение

— Думаю, что работая на различных должностях в прокуратуре и Следственном комитете, Вы неоднократно сталкивались с преступлениями, для раскрытия которых необходимы интеллектуальные усилия, а порой и мгновенные догадки, озарения?

— Вы правы. Преступники с каждым годом становятся все более изощренными, пользуются достижениями научно-технического прогресса, и сотрудники ведомств, чья задача — раскрывать и расследовать преступления, должны работать на опережение. Это своего рода состязание интеллектов и возможностей, в котором мы не имеем права проиграть. Конечно, раскрывать все секреты нашей работы, не стану, скажу лишь, что современные технологии активно используются в следствии.

— Как вы оказались в Следственном комитете России?

— Как известно, становление нашего ведомства началось в сентябре 2007 года, и в январе 2011 года Следственный комитет стал самостоятельным федеральным органом исполнительной власти, подчиняющимся напрямую Президенту страны. Функции прокурорского надзора и следствия были разделены. В Следственном комитете работаю с первого дня, пройдя несколько ступеней. С 2011 года тружусь в аппарате регионального следственного управления СК России, осуществляю контроль за работой следователей по уголовным делам о преступлениях различной направленности: от преступлений в отношении несовершеннолетних до экономических: коррупционных, по фактам неуплаты налогов, невыдачи зарплат.

— Если говорить о преступлениях в отношении детей, сейчас многие преступления совершаются посредством сети Интернет. Наверняка через Вас проходили и уголовные дела, связанные с доведением подростков до самоубийства через социальные сети?

— В Рязанской области возбуждались такие уголовные дела, и выносились обвинительные приговоры по ним. Практика показывает, что многих суицидов можно было избежать, если бы родители больше интересовались жизнью своих детей, а в штате каждой школы был опытный психолог. Плохие оценки, неразделенная любовь и непонимание со стороны окружающих — все эти потенциальные мотивы можно купировать, повернуть энергию подростка в позитивное, а не разрушительное русло.

— В настоящее время Вы продолжаете курировать «детское» направление?

— Сейчас я курирую экономический блок, в том числе расследование уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и невыдачей заработной платы.

— В чем главная специфика расследования таких преступлений?

— В образе и мышлении преступника. Если среди преступлений общебытового характера около 90% совершаются в состоянии алкогольного опьянения, спонтанно, под воздействием сиюминутных эмоций, то уголовно наказуемые деяния в экономической сфере являются результатам анализа, долгой подготовки, сложных умозаключений. Люди выстраивают сложные схемы и для того, чтобы в них разобраться, нужно быть сверхкомпетентным в налоговом законодательстве, которое быстро меняется.

— Каким образом получить такие знания?

— Источников немало. Это и изучение судебной практики, и контакты с сотрудниками налоговых органов, чтение специальной литературы. Но законодательство подходит к налоговым нарушениям достаточно либерально, одно из важнейших условий прекращения уголовного преследования — это уплата обнаруженной недоимки.

Отмечу, что за первые шесть месяцев этого года ущерб по экономическим преступлениям в рязанском регионе составил 450 миллионов рублей, из них 150 миллионов рублей возмещено, но для того, чтобы деньги гарантировано вернулись в казну, наложен арест на имущество фигурантов на сумму, полностью перекрывающую размер ущерба.

Так, в текущем году у одной из металлургических компаний, работающей на территории региона, была выявлена неуплата налогов на общую сумму 217 миллионов рублей. Часть ущерба бизнесмены возместили, но для того, чтобы в бюджет вернулись все денежные средства, имущество компании было арестовано.

— Поясните, как установить истину, если обвиняемый вообще не хочет давать показаний?

— Вы знаете, слова обвиняемого или отказ отвечать на вопросы следствия — не решающий фактор при расследовании преступления. Следователь ориентируется на показания свидетелей по уголовному делу, результаты судебных экспертиз, тщательный анализ обстоятельств. Единого шаблона нет, каждое дело имеет индивидуальные собственности. Верх профессионализма -убедить обвиняемого сотрудничать со следствием с помощью неопровержимых доказательств.

Лучшее средство от стресса

— Какими основными качествами должен обладать следователь?

— Целеустремленность, знание законов, чувство справедливости, внимательное отношение к людям.

— Как удается снимать стресс после напряженной работы?

— Мой рецепт — больше проводить времени с семьей, помогать сыновьям с уроками, переключаться на их заботы, проблемы, желания.

— Где больше любите отдыхать?

— В родном Калаче-на-Дону. Там живет мама, мои одноклассники, на реке прекрасная рыбалка.

— Дети в профессиональном плане хотели бы пойти по вашим стопам?

— Старший, который учится в 11-ом классе, хочет пойти по этой стезе. Я искренне рад такому желанию. А младший пока не определился.

— Что прежде всего пожелаете коллегам в профессиональный праздник?

— Успехов с службе и всегда находить возможность провести время с семьей и близкими людьми.

— Есть ли у вас сокровенная мечта?

— Построить свой дом, где могли бы собираться вместе несколько поколений моей семьи, отмечать все значимые для нас события.