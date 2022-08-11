Водитель автобуса, наехавший на рязанку, временно перестал работать в городском транспорте

Авария произошла на Михайловском шоссе в субботу, 6 августа.

Водитель автобуса, наехавший на рязанку, временно перестал работать в городском транспорте. Об этом сообщили в городской мэрии.

Как рассказали в ведомстве, полностью отстранить водителя нельзя из-за того, что уголовное дело официально не возбуждено. «Водитель сейчас находится в резерве и на маршруте не работает. С 13 августа он уходит в отпуск», — отметили в администрации.

Напомним, трагедия произошла на Михайловском шоссе в субботу, 6 августа. В больнице женщину подключили к аппарату ИВЛ, ей ампутировали ногу. Однако 8 августа стало известно, что рязанка умерла. Также прокуратура сообщила, что проконтролирует проверку обстоятельств аварии. Очевидцы рассказали подробности трагедии.