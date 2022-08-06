Стало известно о состоянии попавшей под автобус рязанки
Медики доставили пострадавшую в тяжелом состоянии и состоянии травматологического шока сразу на операционный стол хирургов больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Стало известно о состоянии 51-летней женщины, попавшей под автобус на Михайловском шоссе в Рязани. Медики доставили пострадавшую в тяжелом состоянии и состоянии травматологического шока сразу на операционный стол хирургов больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В настоящее время идет операция, после которой будут понятны прогнозы медиков.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Напомним, рязанка попала под колеса автобуса в субботу, 6 августа.