Стало известно о состоянии попавшей под автобус рязанки

Медики доставили пострадавшую в тяжелом состоянии и состоянии травматологического шока сразу на операционный стол хирургов больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Стало известно о состоянии 51-летней женщины, попавшей под автобус на Михайловском шоссе в Рязани. Медики доставили пострадавшую в тяжелом состоянии и состоянии травматологического шока сразу на операционный стол хирургов больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В настоящее время идет операция, после которой будут понятны прогнозы медиков.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Напомним, рязанка попала под колеса автобуса в субботу, 6 августа.