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Путин назвал подрыв Крымского моста терактом
Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры Р. Ф. Об этом он заявил во время встречи с главой С. К. Александром Бастрыкиным, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России. Об этом он заявил во время встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, сообщает РИА Новости.

Также Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва моста были спецслужбы Украины.

Бастрыкин сообщил, что уголовное дело завели по статье «Терроризм». По его словам, следователи и сотрудники ФСБ смогли установить подозреваемых, причастных к теракту.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — пояснил Бастрыкин.

Он добавил, что исследование целей и задач подрыва продолжается.

«Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации», — подчеркнул глава СК РФ.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение. Махир Юсубов перевозил груз из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он впервые совершал поездку для этой фирмы.