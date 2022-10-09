Путин назвал подрыв Крымского моста терактом

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России. Об этом он заявил во время встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, сообщает
Также Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва моста были спецслужбы Украины.
Бастрыкин сообщил, что уголовное дело завели по статье «Терроризм». По его словам, следователи и сотрудники ФСБ смогли установить подозреваемых, причастных к теракту.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — пояснил Бастрыкин.
Он добавил, что исследование целей и задач подрыва продолжается.
«Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации», — подчеркнул глава СК РФ.
Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.
Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.
Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение. Махир Юсубов перевозил груз из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он впервые совершал поездку для этой фирмы.