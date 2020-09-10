Навальный полностью пришел в себя — СМИ
Он вспомнил события, происходящие перед его отравлением.
Алексей Навальный полностью пришел в себя после выведения из медицинской комы. Об этом со ссылкой на The Insider, Bellingcat и Der Spiegel передает «Медуза».
Политик находится в берлинской клинике «Шарите». Сообщается, что его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации».
По данным СМИ, Навальный вспомнил события, происходящие перед отравлением. «Это делает его положение более опасным», — говорится в сообщении. Охрану оппозиционера усилили.
Фото Instagram Алексея Навального