Замглавы рязанского Роспотребнадзора назвала главные риски с началом учебного года

Она призвала родителей не отправлять детей в школу с повышенной температурой.

Замглавы рязанского Роспотребнадзора Ирина Акимова назвала главные риски с началом учебного года. Об этом она сообщила на родительском собрании, которое прошло онлайн в пятницу, 28 августа, с участием губернатора Николая Любимова в группе « Рязанская область » «ВКонтакте».

По словам Акимовой, у большинства детей, которые заразились коронавирусом, инфекция протекает бессимптомно, у 40% обследованных сформирован иммунитет.

«Важная задача — не допустить в школу детей с клиническим проявлением. В этом мы видим большой риск. Поэтому на входе должен быть фильтр для всех», — сказала специалист.

Она призвала родителей не отправлять детей в школу с повышенной температурой.

«Сам учебный процесс должен осуществляться строго по санитарным правилам: за каждым классом отдельный кабинет, обезжиривание воздуха, применение дозаторов с антисептиком, уборка помещений, обработка посуды, приготовление пищи в масках и перчатках», — добавила Акимова.

Она обратила внимание, что учебный процесс будет проходить без масок.

Замглавы рязанского Роспотребнадзора рассказала, что расписание в школах должно учитывать профилактику и обеспеченность детей горячим питанием.

«Учебный процесс мы начинаем в очном режиме. При соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, я надеюсь, вопрос о дистанционном обучении не встанет. Но в каждой школе должны быть созданы условия для соблюдения личной гигиены, мытья рук», — сказала Акимова.

Она добавила, что важен родительский контроль.

«Я надеюсь, что все пройдет в штатном режиме», — заключила специалист.

Напомним, губернатора на «Родительском собрании онлайн» спрашивали о масочном режиме в школах, возможном переходе на «дистанционку», бесплатном питании для младшеклассников, мерах безопасности в школах и отрицательном тесте на коронавирус для учеников.

Также Любимов призвал готовиться ко второй волне коронавируса.