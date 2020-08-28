Любимов разъяснил, нужно ли детям приносить в школы отрицательный тест на COVID-19

Тест нужно будет приносить не всем.

Губернатор Николай Любимов во время онлайн-встречи в пятницу, 28 августа, заверил рязанских родителей, что нет необходимости каждому ученику предоставлять школе отрицательный тест на коронавирус. По его словам, сделать это необходимо тем, кто перенесет инфекцию или контактировал с заболевшим.

Обязательным тест на COVID-19 для учеников не станет.

Ранее на встрече с журналистами министр образования Ольга Щетинкина отметила, что массовое тестирование учителей не планируется.

Также губернатора на «Родительском собрании онлайн» спрашивали о масочном режиме в школах, возможном переходе на «дистанционку», бесплатном питании для младшеклассников и о мерах безопасности в школах.