Любимов разъяснил, нужно ли детям приносить в школы отрицательный тест на COVID-19
Тест нужно будет приносить не всем.
Губернатор Николай Любимов во время онлайн-встречи в пятницу, 28 августа, заверил рязанских родителей, что нет необходимости каждому ученику предоставлять школе отрицательный тест на коронавирус. По его словам, сделать это необходимо тем, кто перенесет инфекцию или контактировал с заболевшим.
Обязательным тест на COVID-19 для учеников не станет.
Ранее на встрече с журналистами министр образования Ольга Щетинкина отметила, что массовое тестирование учителей не планируется.
Также губернатора на «Родительском собрании онлайн» спрашивали о масочном режиме в школах, возможном переходе на «дистанционку», бесплатном питании для младшеклассников и о мерах безопасности в школах.