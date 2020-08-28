Любимов призвал готовиться ко второй волне коронавируса

По словам губернатора, нельзя исключать частичного возврата к ограничительным мерам.

Губернатор Николай Любимов заявил, что вторая волна коронавируса вполне возможна. Об этом он сообщил на родительском собрании с жителями региона, которое прошло онлайн в группе « Рязанская область » «ВКонтакте».

«Мы должны рассчитывать на любое развитие события. Вторая волна инфекции коронавируса, по оценке специалистов, вполне возможна. Нельзя исключать частичного возврата к ограничительным мерам. Готовность — очень важный момент», — сказал Любимов.

Он отметил, что поручил профильным ведомствам обеспечить полную готовность школ к 1 сентября и учебе в целом.

Губернатора на «Родительском собрании онлайн» спрашивали о масочном режиме в школах, возможном переходе на «дистанционку», бесплатном питании для младшеклассников, мерах безопасности в школах и отрицательном тесте на коронавирус для учеников.