Меню горячего питания появится на сайтах рязанских школ

Глава региона и министр образования Ольга Щетинкина пообещали высококалорийное и разнообразное меню.

Меню горячего питания опубликуют на сайтах рязанских школ. Уже 29 августа, в субботу, родители смогут посмотреть, чем собираются кормить детей на первой неделе нового учебного года. Информацию озвучил губернатор Николай Любимов на одительском совещании онлайн.

Глава региона и министр образования Ольга Щетинкина пообещали высококалорийное и разнообразное меню.

Губернатор напомнил, что питаются ученики начальной школы теперь бесплатно. Горячим питанием младшеклассников обеспечивают раз в день. Для первой смены это будет завтрак, для второй — обед.

Ранее стало известно, что питание в рязанских школах подорожает почти вдвое.