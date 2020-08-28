Обязательного масочного режима в рязанских школах нет — Любимов

Ношение масок будет обязательным для тех, кто переболел коронавирусом или контактировал с заболевшими.

Губернатор Николай Любимов в пятницу, 28 августа, ответил на вопросы о школьном образовании в новом учебном году на «Родительском собрании онлайн». Один из популярных вопросов, звучавших от родителей, касался масочного режима в рязанских школах.

Глава области отметил, что обязательный масочный режим в школах не введен.

По его словам, каждый сам решает, носить ему маску или нет. Губернатор отметил, что ношение масок будет обязательным для тех, кто переболел коронавирусом или контактировал с заболевшими. Также губернатора спрашивали о возможном переходе на «дистанционку», бесплатном питании для младшеклассников и о мерах безопасности в школах.