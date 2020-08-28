96 миллионов выделили на средства защиты в школах Рязанской области

Об этом заявил Николай Любимов на родительском собрании в онлайн-формате.

96 миллионов рублей выделили на средства защиты в школах Рязанской области. Об этом заявил Николай Любимов на родительском собрании в онлайн-формате, которое прошло в пятницу, 28 августа.

«В 2020 году безопасность детей в школах стоит на первом месте. Антисептики, обеззараживатели воздуха, измерение температуры, обработка кабинетов после занятий — все это будет соблюдаться и строго контролироваться», — рассказал губернатор.

Ранее РЗН. инфо рассказывал, как станут работать рязанские школы с 1 сентября.