Любимов ответил на вопрос родителей о дистанционном обучении школьников

Рязанцы интересовались, в какой форме обучения начнется и продолжится учебный год.

Самый популярный и часто задаваемый вопрос от родителей рязанских учеников губернатору и министру образования во время онлайн встречи касался дистанционного образования. Рязанцы интересовались, в какой форме обучения начнется и продолжится учебный год: очной или заочной, еще раз озвучили дату 20 сентября.

Они пояснили, что до сих пор не утихли слухи о переводе с 20 сентября школ на дистанционный формат. Губернатору пришлось несколько раз говорить о том, что учебный год начнется стандартно, образование в рязанских школах очное.

По его словам, некоторые классы могут перейти на дистанционное обучение, если кто-нибудь из учеников заболеет. Массово переводить школы на дистанционное образование не планируется.