Заседание по делу Ефремова отложили
Напомним, актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.
Заседание по уголовному делу Михаила Ефремова отложили на 18 августа из-за его госпитализации. Об этом передает
Отмечается, что в суд явились все участники процесса, кроме актера. Адвокаты заявили, что пока не располагают актуальной информацией о состоянии его здоровья.
Напомним, актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках. Сообщалось, что у артиста подозрение на инсульт. Заседание по его делу отложили.
Позже врачи рассказали о сотоянии пациента, его удалось стабилизировать.
Адвокат Александр Почуев оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни.