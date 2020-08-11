Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
Из здания суда актера вынесли к машине скорой помощи вынесли судебные приставы.
РИА Новости опубликовало видео госпитализации Михаила Ефремова из зала суда, где рассматривали дело о ДТП в Москве, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.
Из здания суда актера вынесли к машине скорой помощи вынесли судебные приставы.
Ранее адвокат артиста заявил, что Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии. Он также отметил, что у актера подозревают предынфарктное или предынсультное состояние. После врачи рассказали о состоянии Ефремова. После врачи рассказали о состоянии Ефремова.