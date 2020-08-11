Заседание по делу Ефремова отложили
Ранее Ефремова вынесли из суда на носилках.
Судебное заседание по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, отложили на 12 августа. Об этом передает
Там объяснили, что заседание отложили из-за госпитализации Ефремова.
До этого судья в закрытом режиме продолжила заседание, после чего приняли решение перенести его.
Напомним, Ефремова вынесли из суда на носилках. Ему вызывали скорую в суд. После врачи рассказали о состоянии Ефремова.
Артиста судят за ДТП, которое он устроил 8 июня в центре Москвы. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров.