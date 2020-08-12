Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
По словам юриста, состояние здоровья артиста может отразиться на приговоре.
Адвокат Александр Почуев в беседе с «
Напомним, Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. Его практически заносили в здание, откуда через пять минут вынесли на носилках. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного подозревают предынфарктное или предынсультное состояние.
Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда отложили.
Александр Почуев предположил, что эта ситуация может затянуть дело, а заседания отложат, пока здоровье Ефремова не придет в норму. Адвокат отметил, что болезнь не позволит артисту полностью избежать наказания.