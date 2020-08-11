Ефремова вынесли из суда на носилках

Скорая уехала с ним в больницу.

Актера Михаила Ефремова вынесли из суда на носилках. Скорая уехала с ним в больницу, передает ТАСС .

«По информации источника, у актера подозрение на инсульт. «У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице», — сказал собеседник агентства.

Судебные приставы закрыли суд на вход и оттеснили толпу от прохода для госпитализации актера. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, Ефремова госпиталазировали в бессознательном состоянии.

Ранее актеру вызвали скорую в суд. До этого адвокат Ефремова рассказал, что у актера ухудшилось здоровье.

Напомним, артиста судят за ДТП, которое он устроил 8 июня в центре Москвы. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров.