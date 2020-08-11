Ефремову вызвали скорую в суде
Фельдшеры прибыли в суд через пять минут после Ефремова.
В Пренсенском суде Москвы задерживается заседание по делу Михаила Ефремова. Актеру вызвали скорую, передает
Артиста в зал практически заносили правоохранители. Фельдшеры прибыли в суд через пять минут после Ефремова. Медики направились в комнату, где обычно находится артист до заседания.
Ранее адвокат Ефремова рассказал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем.
Напомним, его судят за ДТП, которое он устроил 8 июня в центре Москвы. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров.