Врачи рассказали о состоянии Ефремова

Ранее адвокат артиста заявил, что Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщили сообщили РИА Новости в медучреждении.

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат артиста заявил, что Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии. Он также отметил, что у актера подозревают предынфарктное или предынсультное состояние. Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда отложили. Также появилось видео госпитализации актера из зала суда.

Артиста судят за ДТП, которое он устроил 8 июня в центре Москвы. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров.