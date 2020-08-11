Врачи рассказали о состоянии Ефремова
Ранее адвокат артиста заявил, что Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии. Об этом
«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — сказал собеседник агентства.
Ранее адвокат артиста заявил, что Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии. Он также отметил, что у актера подозревают предынфарктное или предынсультное состояние. Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда отложили. Также появилось видео госпитализации актера из зала суда.
Артиста судят за ДТП, которое он устроил 8 июня в центре Москвы. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров.