Врачи оценят возможность Ефремова участвовать в заседании суда
Ранее адвокат Александр Почуев оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни.
В ближайшее время консилиум врачей решит, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в заседании суда по своему уголовному делу. Об этом со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева передает
Защитник также отметил, что диагноз Ефремова ему пока не сообщили.
Напомним, актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках. Сообщалось, что у артиста подозрение на инсульт. Заседание по его делу отложили.
Позже врачи рассказали о сотоянии пациента, его удалось стабилизировать.
Адвокат Александр Почуев оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни.