Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 165
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 323
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 596
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 852
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Врачи оценят возможность Ефремова участвовать в заседании суда
Ранее адвокат Александр Почуев оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни.

В ближайшее время консилиум врачей решит, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в заседании суда по своему уголовному делу. Об этом со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева передает ТАСС.

Защитник также отметил, что диагноз Ефремова ему пока не сообщили.

Напомним, актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках. Сообщалось, что у артиста подозрение на инсульт. Заседание по его делу отложили.

Позже врачи рассказали о сотоянии пациента, его удалось стабилизировать.

Адвокат Александр Почуев оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни.