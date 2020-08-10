Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 148
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 306
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 579
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 833
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Смертельные аварии и фаллосы на дорогах. Обзор новостей за выходные, 8-9 августа
Вспомним главные события, которые произошли 8-9 августа.

Завершились очередные выходные августа. Вспомним главные события, которые произошли 8-9 августа.

Выходные рязанцам запомнились многочисленными авариями.

Уснувший за рулем водитель «Киа» погиб в ДТП в Рязанской области. В Старожиловском районе «Инфинити» насмерть сбил велосипедиста. В Шиловском районе девушка на «Приоре» улетела в кювет, погибла пассажирка. В Рязанской области 18-летняя девушка улетела в кювет на угнанной машине. На улице Чкалова сбили 20-летнего велосипедиста.

К другим новостям. На разбитой рязанской дороге нарисовали фаллосы. Мошенники стали предлагать рязанцам полеты на воздушных шарах. Автовладельцев предупредили о важных изменениях.

А также. В Песочне подростки подожгли стройплощадку. В Рязани подросток сломал ногу в закрытом на ремонт скейт-парке. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца анонсировал новый поворот в деле.

О спорте. Рязанец Кучаев забил за ЦСКА в матче против «Химок».