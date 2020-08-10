Смертельные аварии и фаллосы на дорогах. Обзор новостей за выходные, 8-9 августа

Вспомним главные события, которые произошли 8-9 августа.

Завершились очередные выходные августа. Вспомним главные события, которые произошли 8-9 августа.

Выходные рязанцам запомнились многочисленными авариями.

Уснувший за рулем водитель «Киа» погиб в ДТП в Рязанской области. В Старожиловском районе «Инфинити» насмерть сбил велосипедиста. В Шиловском районе девушка на «Приоре» улетела в кювет, погибла пассажирка. В Рязанской области 18-летняя девушка улетела в кювет на угнанной машине. На улице Чкалова сбили 20-летнего велосипедиста.

К другим новостям. На разбитой рязанской дороге нарисовали фаллосы. Мошенники стали предлагать рязанцам полеты на воздушных шарах. Автовладельцев предупредили о важных изменениях.

А также. В Песочне подростки подожгли стройплощадку. В Рязани подросток сломал ногу в закрытом на ремонт скейт-парке. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца анонсировал новый поворот в деле.

О спорте. Рязанец Кучаев забил за ЦСКА в матче против «Химок».