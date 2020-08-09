Автовладельцев предупредили о важных изменениях

Изменения коснутся тарифов ОСАГО, процедуры техосмотра, новых функций инспекторов ГИБДД.

Осенью автовладельцев ждет ряд изменений. Они касаются тарифов ОСАГО, процедуры техосмотра, сообщило издание Autonews .

С конца августа границы тарифного коридора изменятся до 30% в обе стороны Минимальная составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей. Водитель также сможет получить индивидуальный тариф, который рассчитывается на основании грубых нарушений ПДД, типа и возраста машины, семейного положения, наличия детей, установки телематических устройств и другого. Отмечается, что итоговый тариф будет не выше предельно разрешенного базового.

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября. После этого для покупки полиса ОСАГО нужно будет получить диагностическую карту. До этого полис можно будет приобрести без техосмотра из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Проходить техосмотр нужно будет автомобилям старше 4 лет (раз в два года) и старше десяти лет (один раз в год).

С сентября по март 2022 года обязательной станет фотофиксация автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания. Будут также фиксироваться координаты автомобиля, которые должны будут совпадать с координатами пункта ТО. За поддельную диагностическую карту или отсутствие техосмотра будет грозить штраф до 2 тысяч рублей.

До 31 октября на платных участках магистралей М3, М4 и М11 компании «Автодор» будут действовать повышенные летние тарифы. К осени также планируют решить вопрос об увеличении лимита до 130 км/ч на оборудованных платных трассах. Кроме того, инспекторы ГИБДД получат новые приборы, позоляющие им проводить диагностику на дороге и запрещать использовать автомобили, которые нарушают нормы. Они получат устройства для измерения остаточного протектора шин и инструментальной диагностики тормозных систем и рулевого управления, а также дымомеры для контроля выхлопа дизельных двигателей.

Еще одной дорожной новинкой станут люксометры для измерения освещенности дорожного покрытия. В свидетельстве о регистрации автомобиля появится информация о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Лицевая сторона ПТС теперь будет содержать больше информации. В паспорте появятся сведения о номере установленного устройства ЭРА-ГЛОНАСС, данные о наличии таможенных ограничений и наличии маркировок, дате первой регистрации транспортного средства, а при изменении конструкции — о свидетельстве на эти работы и имеющихся ограничениях.

В Москве в тоннелях появится прерывистая разметка, которая позволит перестраиваться и обгонять более медленные транспортные средства, а также заранее перестраиваться перед развязками и съездами. Разметку планируют поменять на всем Садовом кольце, некоторых отрезках Третьего транспортного кольца и съездах с него. Также «зебры» в столице вернут к белой разметке, избавив их от желтого цвета.