Фото: на разбитой рязанской дороге нарисовали фаллосы
Ранее улице Прижелезнодорожной в Рязани создали аккаунты в Instagram и Telegram.
На разбитой рязанской дороге на улице Прижелезнодорожной нарисовали фаллосы. Фото пояивлись в соцсети во «ВКонтакте».
«Вот такие красочные рисунки появились на каждой ямке по улице Прижелезнодорожной», — говорится в посте.
Ранее улице Прижелезнодорожной в Рязани создали аккаунты в Instagram и Telegram. Туда ездили губернатор региона и мэр города.
Позже в администрации пообещали отремонтировать дорогу.