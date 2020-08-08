В Рязанской области 18-летняя девушка улетела в кювет на угнанной машине

Подозреваемую задержали.

В селе Жмурово Михайловского района 18-летняя девушка улетела в кювет на угнанной машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 22-летний местный житель припарковал Volkswagen около дома. Ключи он оставил в замке зажигания. «На селе никто в воровстве замечен не был, поэтому мужчина и допустил эту досадную оплошность», — говорится в сообщении.

Иномарку полицейские обнаружили в кювете на утро, машина получила серьезные повреждения. Оказалось, что 18-летняя девушка выпила и решила покататься. Она на удачу открыла автомобиль и поехала, но не справилась с управлением.

Подозреваемую нашли дома, ее задержали. В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК.